歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）今天表示，他在造訪義大利之後，目前在他位於布魯塞爾的家中自我隔離兩週，作為預防措施。

義大利籍的薩索里上週曾造訪羅馬，目前沒有感染新冠肺炎的跡象。他今天透過聲明指出：「議會將繼續運作行使職責。沒有病毒能夠阻礙民主。」

一名官員表示，歐洲議會昨天決定縮短每月集會，因為擔心數百名議員齊坐一堂可能傳播武漢肺炎。

歐洲議會全體會議原定在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，但會議已經取消，因為顧慮前往當地恐增加武漢肺炎感染風險。

(中央社)