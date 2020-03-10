訪義大利後 歐洲議會議長在家自我隔離 20:552020/03/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）今天表示，他在造訪義大利之後，目前在他位於布魯塞爾的家中自我隔離兩週，作為預防措施。 義大利籍的薩索里上週曾造訪羅馬，目前沒有感染新冠肺炎的跡象。他今天透過聲明指出：「議會將繼續運作行使職責。沒有病毒能夠阻礙民主。」 一名官員表示，歐洲議會昨天決定縮短每月集會，因為擔心數百名議員齊坐一堂可能傳播武漢肺炎。 歐洲議會全體會議原定在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，但會議已經取消，因為顧慮前往當地恐增加武漢肺炎感染風險。 (中央社) #歐洲議會 #新冠肺炎 #議長 也許您會感興趣 國際熱門新聞 義大利和37天前的武漢相似 卻少了一項關鍵資源 - 國際 好奇號發現火星古代生命證據 - 國際 伊朗單日死亡人數破紀錄 確診人數破8000大關 - 國際 全球口罩一半來自大陸 專家「管制出口非長久之計」 - 國際 義北現海嘯般病患！官員曝全國封鎖還不夠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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