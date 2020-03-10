中央流行疫清指揮中心宣布「口罩實名制2.0」，民眾可透過網路預購口罩，政院人士表示，政務委員唐鳳團隊在一周內克服5大挑戰，包括覆蓋率、流量、身分核對、金流及配送等問題，其中最困難的是流量問題，不但昨天忙到深夜，截至12日上路以前，流量測試仍需持續進行。

「口罩實名制2.0」除了行政院副院長陳其邁之外，唐鳳協調的資訊團隊扮演核心角色。據了解，為了配合12日上路，整個團隊對於流量測試昨一直進行到深夜12點，而為了確保系統穩定，到12日以前流量測試仍需持續進行。

政院人士指出，所謂覆蓋率是指網路預購考量讀卡設備不完全普及，為了讓更多人使用，因此特別加入健保快易通APP的手機認證功能。

流量部分，指的是為避免上路後被民眾塞爆，因此必需進行壓力測試，這部分最為辛苦，仍要持續進行。

至於身分核對，是為了避免民眾到藥局購買，又到網路預購，因此需設計新系統與健保署資料庫串接。

金流則是指線上付款，涉及ATM轉帳、信用卡付款、網路銀行APP等，需與銀行金流的系統串接及超商拆帳，這些都要在短時間內完成並不容易。

最後則是配送取貨問題，預購名單可能高達數百萬，必需通知超商及各分店，過程滿複雜的。

(中時 )