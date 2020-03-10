雷達測速兼測噪音器在「基福公路」首次亮相，基議員林旻勳讚「多設幾台」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

雷達測速兼測噪音器在「基福公路」首次亮相，基議員林旻勳讚「多設幾台」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

雷達測速兼測噪音器在「基福公路」首次亮相，基議員林旻勳讚「多設幾台」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

雷達測速兼測噪音器在「基福公路」首次亮相，基議員林旻勳讚「多設幾台」。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

設測速雷達驅散擾人飆車噪音！基隆市警察局編列預算八十二萬元採購「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」已交貨驗收完畢，市議員林旻勳於10日前往基福公路作為「首次」編排勤務執法地點時指出，去年審查預算時，自己就以警察局交通隊提出的購置「測速＋噪音」機器表示肯定與支持。

林旻勳表示，科技執法取代以往由警察局、環保局及監理站大隊人馬組成的聯合稽查小組，讓執法上更為便利也相對安全，他說，之後稽查會以假日夜間優先，也都會就行車速度超過規定及測得噪音超過分貝數的車輛進行舉發。

林旻勳表示，長久以來，一直困擾的汽機車超速及深夜噪音問題，終於有了改善的方法，同時他也要求第一次值勤務必選在暖暖民眾怨聲載道的「基福公路」，之後源遠路、東碇路及碇內街等地段也是執勤重點，未來也將不定時在基隆市各大路口或易肇事地段進行執法，若執行成效不錯，他強調，自己會在審查預算裡建議可多購置幾台，盼能因此有效嚇阻機汽車深夜噪音問題。

(中時 )