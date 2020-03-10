今天立法院院會上，民進黨立委賴品妤問到促轉條例第6條，威權時期國家因司法不法進而侵害人民財產的權利回復、補賠償等相關處理，對於促轉會代理主委楊翠回覆之內容，國民黨文傳會主委王育敏表示，楊翠所說的部份，在促轉條例第7條，以及黨產條例第6條就有相關規定，無須立專法，且相關事宜為黨產會業務，非屬促轉會，楊翠亂說一通。對此促轉會發出新聞稿，表示目前關於賴品妤所問到的事情，確實尚無法律依據授權促轉會可以如何處理。

促轉會指出，依促轉條例第7條規定，關於「政黨及其附隨組織不當取得財產」之調查、返還、追徵、權利回復及其他相關事項，由黨產會依據黨產條例為之，屬黨產會職權，非促轉會職權所能處理。但楊翠代理主委今天在立法院所說明之「依威權時期司法不法之刑事裁判宣告沒收之人民財產」，在該裁判依促轉條例視為撤銷後如何處理，促轉條例尚無授權規定可為依據，故須評估立法或修法，這兩者不能混為一談。

楊翠今天回答賴品妤時提到，戒嚴時期人民財產遭受侵害的問題，可分成三個部分：不當黨產，即是黨產會負責的部分；行政不法造成人民財產受損，這部分需要進一步研議；至於促轉會負責的是依據促轉條例第6條，依司法不法之刑事裁判宣告沒收之人民財產。楊翠表示，這部分依據國防部於103年統計的資料，共有279筆土地，扣除重複計算者共254筆，另有2筆房屋，其所有權人有部分不詳，已知所有權人總共有13人。但是經由促轉會研究，威權時期至少有1640人受不法沒收財產宣告，其中確認遭執行沒收財產者有145人。因此，促轉會在掌握實際人數，並參考國外立法例後，目前研擬朝向以立專法的方式，處理依不法之刑事裁判所為沒收財產之權利回復以及補賠償。

促轉會表示，因此，楊翠代理主委今日於立法院所說明之「依威權時期司法不法之刑事裁判宣告沒收之人民財產」，在該裁判依促轉條例視為撤銷後如何處理，促轉條例尚無授權規定可為依據，故須評估立法或修法，與國民黨文傳會王育敏主委所指，促轉條例第7條以及黨產條例第6條之不當黨產處理相關規定，一者為國家侵害人民之權利，一者為政黨不當取得財產，兩者不能混為一談，特此向王育敏主委及社會大眾說明。

(中時 )