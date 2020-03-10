電源管理IC廠類比科（3488）10日宣布，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，將辦理現金減資案，預計將消除2.02億元，達目前資本額三成，每股將退還3元現金給予股東，預計將於5月28日的股東常會中討論相關議案。

類比科自從被致新入股之後，便開始調整營運體質，類比科10日更宣布將辦理現金減資案，將消除2.02億元資本額，代表資本額將從目前的6.73億元降至4.71億元，減資幅度達到三成，每股也將會退還3元現金，並且公司亦指出，將不分派股利。

類比科目前預定於5月28日召開股東常會，將針對現金減資案進行討論，待股東投票通過後，再行訂定減資換股基準日，除了現金減資案之外，同時將進行獨立董事補選。

據了解，類比科在致新入股之後，營運團隊也發生變革，原董事長劉紹宗申請退休，新任董事長由致新總經理吳錦川接任，總經理則由遠翔董事長林登財接下，在一番營運調整後，業績也開始出現起色。

根據類比科公告財報，2019年上半年單季依舊落入虧損，不過進入下半年後，開始出現單季轉盈。法人看好，在類比科持續調整產品組合狀況下，2020年全年業績有機會挑戰獲利。

林登財指出，目前客戶端拉貨狀況與過往相差不大，因此仍舊看好上半年營運將可望優於2019年同期，且後續在中國大力發展面板產業效應下，類比科將可望因此搭上商機，推動業績成長。

事實上，中國目前正在積極發展面板產業，不僅在全球LCD市場取得領先地位之外，目前更開始擴大OLED產能，同時對於Mini LED展開布局。法人指出，由於致新在中國長期深耕，類比科將可望藉此優勢，擴大在中國大陸布局。類比科目前除了在LCD市場之外，更已經打入OLED供應鏈，目前已經開始量產出貨，將可望成為類比科未來推動業績成長的動能之一。

類比科公告2月合併營收達7,754萬元、年增14.58％，累計2020年前兩月合併營收達1.42億元、年成長0.81％。法人圈看好，類比科後續業績在PC、電視及穿戴等需求回溫帶動下，挑戰獲利可期。

(工商 )