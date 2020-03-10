【「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」在白色情人節檔期，推出點幾盎司鮮切牛排就送幾隻德州辣雞翅的優惠活動。（Texas Roadhouse提供）】

3月14日的白色情人節將在這周六登場，美國牛排連鎖餐廳「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」在14、15日推出「肉肉食代」活動，邀請饕客用超值價格大口吃肉過節，活動期間到全台任1間「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」餐廳用餐，點幾盎司鮮切牛排，就送幾隻德州辣雞翅，以點最大份量的20盎司肋眼牛排為例，就可免費大啖20隻德州辣雞翅免費吃，同時順應疫情影響、民眾更愛外帶，該優惠也開放適用外帶。

針對外帶還有其他優惠，「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」推出「外帶GO享樂」，即日起到「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」全台任1間餐廳外帶消費滿1000元，就送德州道地美食「德州辣牛肉沾醬附玉米脆片」1份；而「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」民生店更貼心提供賓客免下車、由專人將餐點送到車的服務，只要提早30分鐘至電餐廳預訂餐點，再開車停至指定位置，就可享專人將美味餐點送上車得服務。

(中時 )