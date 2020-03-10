田馥甄（Hebe）9日曬出親手製作草莓蛋糕的美照，引起熱論，開心說：「自己的生日蛋糕自己做之草莓蛋糕課。」不過她將於30日歡慶37歲生日，被問及提前慶生？她經紀人表示不是提前過生日，會去上課是因有朋友介紹，剛好假日有時間就去學蛋糕。

Hebe去年就頗想學做蛋糕，卻都沒時間，近來剛好趁工作空檔，趕在草莓季前，首度挑戰做6吋草莓戚風蛋糕，不過在備料時，她一直問老師哪個牌子的麵粉或鮮奶油最好，一直企圖想用上等原料取勝，結果被友人笑：「能力不足，只好靠材料取勝，很土豪。」

而她也因生日將至，剛好可當作自己生日蛋糕的練習，上課當天媽媽提醒祝賀她，才知道也剛好是她農曆生日，「剛好吃了自己做的生日蛋糕，因為有老師從旁指導，成品當然挺不錯，也好吃。主要是過程有趣又療癒，覺得做喜歡的事，很舒心。」並打趣表示目前不開放任何訂單。

Hebe約花了快3個小時製作完成蛋糕，沒想到第一次就上手，自認鮮奶油打得很成功。她在臉書分享「做喜歡的事」、「為喜歡的人」等，她鼓勵大家都能學習自己喜歡的事，去做想做的事，喜歡的人就是喜歡自己，每個人都要愛自己，像是學作蛋糕給自己就是很一件幸福的事。

田馥甄日前開心學做蛋糕。（擷取自臉書）

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