在今（10日）疾管署疫情指揮中記者會上，因為許多間媒體不斷追問新確診2案例的感染關係，讓衛服部長、疫情指揮官陳時中幽默表示，「大家好像都有當福爾摩斯的興趣」。不僅如此，為了讓大家能更熟悉疫調作業，疾管署未來擬開「專業公衛課」來增進相關知識。網友一得知消息後，紛紛敲碗直呼「可開直播嗎？」

今天的公布的第46例確診者因為是造成院內感染的主要傳染者（案34）之子，讓案46的真正感染原因被特別聚焦。媒體紛議此案「究竟是院內感染擴大？還是家庭群組感染？」。在記者會中，由於相似的問題不斷被提起，都被指揮官陳時中看在眼底。

在記者會尾聲，陳時中表示「我今天看到大家對指揮中心的疫調或相關專業知識，展現出滿高的興趣，想說我們（指揮中心）是不是能夠安排兩次課，讓大家來上這種疫調公衛學」。陳時中更幽默地說「因為我覺得大家對當福爾摩斯非常有興趣」，若開個課程也不錯，或許往後在記者會上溝通的時候效率會更高。「那先了解我們的方法，再來找出破解的方式。」

話一說完，記者會的氣氛顯得輕鬆，但「開設專業公衛課程」或許真會實行，陳時中希望透過課程教學，可讓疫情調查能力有所進展，並促進雙方更深的訊息交流。

而消息傳到網路論壇PTT上後，許多人紛紛舉雙手贊成，認為「這想法很棒」，可以提高以後的記者聯訪專業度，並變得更有效率。不少網友更敲碗表示希望能開直播，全民一起上課！「我也想上，公衛知識越多越好，可開直播嗎？」、「拜託開放直播哈哈，民眾也想上公衛課」、「免費授課，很賺耶」？

(中時電子報)