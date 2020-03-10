娃娃張幼楒、李亮瑾、顏曉筠、宋城希、小百合、張魁、張帝、鄭進一出席《有家雜貨店》殺青戲。（東風衛視提供）

東風衛視睽違15年製作的輕喜劇《有家雜貨店》，去年11月開鏡，4個月以來陸續進棚拍攝，日前正式殺青，預計5月中播出。原著劇本作者同時也是製作人的張魁夫人楊珮琪（魁嫂）在FB感性發文，除了感謝製作團隊、張帝、鄭進一以及第一次嘗試戲劇的小百合周月綺情義相挺，並提到參與演出的家人，包括女兒娃娃張幼楒以及「我們家今年加入的新團員漂亮女孩亮亮」，也就是她兒子張峰奇的女友李亮瑾，此外也特別感謝「我的男人」（張魁），低調曬恩愛。

《有家雜貨店》原本預計過年後就要馬上開工，進行最後一次進棚拍攝，但是正逢新冠肺炎疫情最緊張的時刻，製作團隊考量到眾演員或劇組工作人員過年期間可能返鄉或出國，有一定風險，於是決定順延兩週，再次進棚前也做好縝密的規劃，保護所有人員的健康與安全。

日前最後一次拍攝，歡喜殺青，劇組在最後一場大團圓戲，為《有家雜貨店》的誕生辦了一個慶生派對，張帝感性致詞感謝同劇演員及劇組，鄭進一則是大開金口高唱〈朋友〉，現場演員又哭又笑，歡樂氣氛中帶點不捨的感傷。劇組因應疫情，忍痛不辦殺青酒的聚餐，大家僅在棚內互相道別。劇組及演員們第一次遇到殺青沒辦法辦殺青酒的狀況，雖然無奈，但是共體時艱，確保大家的安全比較重要。

魁嫂是《有家雜貨店》最辛苦的幕後推手，為了這部戲費盡心血，身體不適還硬撐，有次曾經血壓飆高到217引起小中風，還被醫師開了病危通知，嚇壞張魁。魁嫂對《有家雜貨店》的大小事都親力親為，任何事都要求做到最好。魁嫂感性地說：「我是個笨又不勤勞的人，因為我的笨所以處事總無法八面玲瓏，而因凡事無法作到面面俱到，而造成了某些人的困擾。謝謝大家對無法全然滿意的包容～初心不改；超然物外⋯⋯期待我下部作品！願我還能做自己下半場的擺渡人～謝謝大家！大家都辛苦～」也為她的下一部戲劇作品作預告。

(中時 )