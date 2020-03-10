英國BBC發自北美編輯的報導指出，新冠肺炎導致美總統川普在意的股市大幅下跌，但川普這次無法正面發動攻擊，因為病毒沒有推特賬號。而美國是所有發達國家中福利最少的國家之一。面對病毒，美國公民可能無法負擔可觀的醫療費用，也無法承擔在家被隔離沒有工資可領的情況。因此，這是總統川普從未遇過的棘手問題。

報導指出，在川普眼中，有兩個數字是他一直在意且時刻緊盯的。而且他認為，這兩個數字有著千絲萬縷的聯繫。

第一個便是他的支持率。自蓋洛普（Gallup）開始定期發表總統民調數據以來，杜魯門（Harry Truman）和他的繼任者們都一直十分在意美國公眾對他們的看法。

第二個數字則是股市數據。雖然其他總統也認為這是一個值得關注的晴雨表，但沒有人像川普一樣癡迷於華爾街。

川普預計，如果股市飛漲，他的支持率也將水漲船高，繼而他將在今年11月獲得連任。

但是，伴隨新冠病毒的到來，市場開始陷入恐懼。周一，由於美股下跌幅度巨大，華爾街啟動了熔斷機制。股市下跌超過7%。

危機到來時，川普通常習慣於在掩護下發起進攻。新冠疫情與他之前所面臨的的問題都不一樣。在通俄門調查時，他曾經攻擊過：撒謊的科米、穆勒等等。而在彈劾審判期間，川普還朝另外一群人出拳：發抖的希夫、緊張的南希、哭泣的查克·舒默。川普在防禦反擊上十分出色。

但你要怎麼攻擊一個病毒呢？你可以責怪誰？誰需要為此負責？你可以在推特上@誰？Covid-19可沒有推特賬號。

在美國，由於政府倉促決定出台一個有效回應，最終的信息混亂不清，而這並不是川普第一次與自己的顧問和醫學專家相矛盾。這一直是貫穿他這個總統任期的一個特徵。

在這次疫情之初，川普就試圖淡化它的嚴重性並過於強調美國為此所做的凖備。他說，病例數量可能很快會降為零。但事實並非如此，他得到的信息也不是這樣的。他建議，有症狀的人如果仍然覺得身體狀況允許，他們應該去公司工作。但他們不該這樣做。

他還聲稱，自己不想要「至尊公主」號郵輪來到美國，因為這會使得美國確診數字上升，而那些船上的人並不是他的責任。他告訴福克斯電視台，「我喜歡看到數字原地不動。我不需要因為一艘不是我們責任的船使得數字翻倍」。這件事情上，他的關切似乎並不是美國公民的生命安全，而是讓數字不再增加，他的方法就是讓那些感染病毒的人留在海上。

上周五，他戴著一頂「讓美國繼續偉大」的帽子去了疾病防控中心，他說要有需要的美國人每人都可以得到檢測。但事實並非如此。到目前為止，只有大約1500名美國人接受了檢測，而在人口是美國五分之一的英國，已經有超過20000人得到檢測。美國的醫學專家認為，新冠病毒的實際發病率遠遠高於官方公布的數字。

另外，美國實際上是一個沒有福利的國家。至少可以說，它為公民提供的保障只是零星幾點。歐巴馬的「平價醫療法案」（Affordable Care Act）已經讓數以百萬計的人擁有健康保險，但仍與歐洲人所理解的福利國家相去甚遠。

作者指出，就拿測試來說，一個住在華盛頓特區的朋友曾經出國旅行。回到美國後他顯示嗓子疼，之後開始咳嗽發燒，他十分擔心。他給普通科醫生打電話，結果得知他們無法提供測試裝備，他又致電當地醫院詢問，被告知醫院沒有能力應對。這不是幾周前的事情，就是發生在上個周末。

和醫院開門迎接他接受檢查，但試想如果我朋友沒有很好的健康保險結果會怎樣。儘管政府已經宣佈，測試是一項重要的衛生福利，但許多人仍然需要為此支付巨額金錢。英國《金融時報》估計，由個人承擔的新冠病毒檢測費用可能會達數千美元。如果你平時已是入不敷出，怎麼會有錢支付這些？

或者你已經暴露在已經感染病毒人的接觸範圍內，你該怎麼辦？自我隔離兩個星期。兩個星期？這可是兩個禮拜不能拿到工資，白白坐在家中什麼都不能做。

目前美國沒有聯邦病假工資，11個州以及華盛頓特區提供病假工資。這意味著還有39個州沒有。如果生病了，你什麼都得不到。也就是說，在美國因為疾病損失的工作日要少於全球其他國家。

在市場蓬勃發展時，美國的資本主義是不可思議的，國家可以讓你順利過上更好的生活。但是在危機關頭，它的運轉或許就不會那麼有效了。

由於冠狀病毒帶來的恐慌，公眾紛紛取消出行計劃與航班預訂，因此石油需求大幅下降。但拋開這些不談，市場上的恐懼也是真實存在的。財經人士們覺得，從這屆政府聽到的消息並沒有讓他們放心。

(中時 )