高盛集團的分析師們預計，股市將從2008年金融危機以來最嚴重的拋售中強勁反彈，但是首先還需要經歷進一步的下跌。

這些分析師稱，全球股市可能會在反彈之前從峰值水準下跌20％至25％。由於對冠狀病毒和石油價格戰造成破壞的擔憂使投資者拋售風險資產。

Peter Oppenheimer和Sharon Bell等高盛分析師在標註時間為3月9日美國股市收盤後的報告中表示：「在現階段，我們認為總體上仍然更傾向於這是一個事件驅動的熊市，這表明股票市場將迅速反彈，但要從一個更低的水準展開。」

(旺報 )