高盛：股市強勁反彈前 將進一步下跌 21:222020/03/10 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高盛集團的分析師們預計，股市將從2008年金融危機以來最嚴重的拋售中強勁反彈，但是首先還需要經歷進一步的下跌。 這些分析師稱，全球股市可能會在反彈之前從峰值水準下跌20％至25％。由於對冠狀病毒和石油價格戰造成破壞的擔憂使投資者拋售風險資產。 Peter Oppenheimer和Sharon Bell等高盛分析師在標註時間為3月9日美國股市收盤後的報告中表示：「在現階段，我們認為總體上仍然更傾向於這是一個事件驅動的熊市，這表明股票市場將迅速反彈，但要從一個更低的水準展開。」 (旺報 ) #反彈 #股市 #高盛 #分析師 #股市收盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情燒到需求面 高盛砍科技業獲利預期 04:102020/03/09 財經要聞 遇喪親之痛 心理分析師曝如何面對 07:472020/03/09 日常 盤前分析／行情變化很大 分析師：控管風險，大跌搶短 08:442020/03/09 財經 油價崩 分析師：油市的問題比病毒更嚴重 15:322020/03/09 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:492020/03/09 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492020/03/09 財經 日本經濟新聞引述高盛研究 Q1營業利益大跌 鴻海急澄清 04:102020/03/10 產業．科技 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:382020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普救市激勵投資人！ 美股早盤大漲逾800點 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 股價暴殺也不管！沙國自殺式攻擊 美俄挫咧等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。