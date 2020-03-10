大陸婚慶市場「速凍」，挑戰巨大。企查查數據顯示，新冠肺炎疫情爆發，迅速衝擊了大陸婚慶市場，1到2月的婚慶相關企業註冊量僅1萬1546家，是去年同期註冊量的三分之一，猛降60％，行業遇冷，首當其衝的是中小婚慶企業，1到2月注銷的1912家婚慶企業中，註冊資金100萬以下的企業占據了73％。

《新京報》報導，企查查數據顯示，截至3月9日，大陸現存的婚慶相關企業數量為近70萬，在2010年到去年期間，大陸婚慶企業註冊數量逐年攀升，去年婚慶相關企業註冊量達到27萬8286家，是2018年的2.6倍；從註冊資本來看，註冊資金在100萬以內的婚慶企業達到49萬餘家，占據總量的72％，而註冊資金在1000萬以上的婚慶企業僅占3.9％。

從地區分布來看，擁有婚慶相關企業數量最多的是陝西，超過10萬家，其次為山東、江蘇、上海等地。

雖然目前大陸婚慶市場生意慘淡，百合佳緣CEO吳琳光認為，當疫情過後，預計婚慶市場將有爆發式增長，疫情過後婚禮市場將有一定規模的增長。

(旺報 )