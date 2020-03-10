台達電（2308）好厲害，去年EPS以8.9元創歷史新高，台達電董事會並通過每股將配發5元現金股利。不過法人表示，台達電去年獲利能大幅走揚的關鍵，是併購泰達電帶來的一次性股權溢價帳上收入約近60億元，如果將其還原，台達電去年獲利可能僅能與2018年持平，台達電將在11日法說會中說明。

在合併子公司泰達電帶動下，台達電去年營收為2,681.31億元，比2018年成長13％，全年毛利率為27.78％，也優於2018年的26.81％，不過代表本業獲利能力的營益率，則比2018年少了0.42個百分比、為7.24％，顯示合併泰達電後的產線遷移、中國IA需求受到中美貿易戰重擊，都讓費用升高不少，全年稅後獲利為231.18億元，比2018年大增27％，EPS更創下8.9元的歷史新高紀錄。

但是法人表示，台達電去年獲利能大幅成長的關鍵，在於第二季台達電完成合併泰達電後，因為一次性股權溢價帳上收入約近60億元，與台達電持有的泰達電成本僅45泰銖，但台達電以美股71泰銖收購有關，如果將這筆業外收入扣除，台達電去年獲利能否超越2018年，可能要等台達電11日法說會說明白。另外，台達電10日董事會也通過每股配發5元現金股利，股東會訂於6月10日召開。

(工商 )