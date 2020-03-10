新冠肺炎疫情肆虐，近來許多演唱會、活動皆紛紛取消、延期，韋禮安的「而立」大陸巡演日前已暫停，隨著疫情全球升溫，主辦單位宣布分別3、4月新加坡、馬來西亞的2場演場會皆延期舉行。

原定3月28日新加坡場延至8月22日、4月4日的吉隆坡場延至9月12日開唱，主辦單位表示，已售門票改期後仍有效，如需退票請在3月23日前洽詢原購票管道。對此，韋禮安說雖然必須延後一些時間才能跟星馬的朋友見面，但現在最重要的是顧好大家的健康，大家共同對抗疫情，一起度過這個艱難的時刻。

而他去年捲入與前東家福茂唱片的合約糾紛，雙方走上法院打官司，目前仍由律師處理中，雖有合約風波，他仍持續創作中，日前推出以喵星人為主角的單曲〈貓咪共和國〉，把家中3隻愛貓的聲音，錄製在新歌中，還試著以「貓咪視角」拍攝影片，他讓穩定性比較高、比較好操控的「耶逼」配戴GoPro，不過牠一開始似乎不太適應，但漸漸開始移動，拍到不少有趣的畫面，韋禮安讚：「拍得很有專業攝影師的感覺哦！」

(中時 )