義大利疫情快速蔓延，確診病例暴衝，超越南韓達到9220例，死亡人數達532人，成為大陸以外最大疫區！義大利總理孔特特別在淩晨頒布緊急命令，將封城令擴至全國。並嚴格限制人群流動，禁止集會。義大利各地學校的停課時間則延長至4月3日。有分析指出，義大利的疫情和37天前的武漢十分類似，但義大利沒有中國的全國支援，歐盟各國都自顧不暇，義大利必須獨自面對爆發的疫情。

孔特表示，現在全義大利都將被劃為“紅區”，除工作或健康等理由外，任何人不準離開居住地，各地的任何公共集會、體育賽事和活動也將全面禁止。對於在全國範圍內禁止夜間活動的法令，孔特也表示，“我們不會再容許這種夜生活。這項極端措施在義大利歷史上也是“史無前例“

有分析指出，義大利疫情曲線高度類似湖北，若將時間往前調37天，意大利每日新增確診病例數軌跡，和湖北每日新增確診數軌跡幾乎一致。不過，義大利卻沒能等到歐盟八方支援。必須獨立艱苦面對醫療和各項資源物資缺乏的窘境。

總理孔特在稍早公開向義大利人發出呼籲。要求義大利人擯棄他們的狡猾或小聰明（Furbizia)傾向。因為當局察覺，有些義大利人還是在外閒逛。一些人對於疫情不當一回事，認為不會傳染到自身。在義大利封城消息曝光之前，各類小道消息已經傳出，數以萬計的義大利人不顧禁令，趕忙搭著高鐵和各種交通工具希望回家，儘管他們都被警告，可能將新冠肺炎病毒帶回傳給家人。

(中時 )