新冠肺炎疫情影響，世界各國紛紛出現「口罩荒」，公衛官員警告，醫用口罩產量不足，以及許多國家對口罩出口採取管制措施，可能使全球「口罩荒」加劇。新冠肺炎擴散至全球100多國，許多國家已無法滿足醫護人員的口罩需求；繼南韓之後，德國也決定禁止口罩出口。包括日本、德國在內，一些國家因口罩供給不足，已要求醫師重複使用口罩。

新冠肺炎疫情影響，世界各國紛紛出現「口罩荒」。（圖／報系資料照）

新冠疫情爆發前，全球口罩生產有一半來自大陸，每日約生產2000萬片；疫情爆發後，大陸已擴產4倍產能，同時號召汽車製造商跨界生產口罩，但供給依然不足。南韓從6日起，先對民眾實施口罩限購措施，也就是類似台灣目前的做法，根據這措施，每人最多可購買2個口罩；接著9日開始，則是按照出生年份的奇偶數對口罩商品施行限購，日本政府則是要求口罩業者啟動全天候生產體制，3月起將產能提高到月產6億片，然而對國內1.2億人口而言，等於每人每月只能用5片。

新冠疫情爆發前，全球口罩生產有一半來自大陸，每日約生產2000萬片。（圖／報系資料照）

《日本經濟新聞》報導，日本人使用的口罩高達7成從大陸進口，原料的不織布也源自大陸，進口量約占大陸不織布產量的46%。隨著大陸自用都不夠，日本只能靠國內企業自力生產口罩，但日本的口罩廠商根本無力因應暴增的需求。為了阻止新冠肺炎疫情擴大，日本決定從今年度預算的預備費中，提撥出103億日圓，約新台幣29.1億，用在「口罩製造設備引進支援補助金」等防疫對策上。經濟產業省為鼓勵日本廠商投入生產口罩，還提供最高3千萬日圓左右，約新台幣848萬元的設備投資補助金。

日本人使用的口罩高達7成從大陸進口，原料的不織布也源自大陸。（圖／新華社）

雖然各國陸續實施各項控管或是增產口罩的政策，但是根據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）、全球衛生政策中心主任莫里森指出，新冠疫情爆發後，多數地區並未做好準備，面對「口罩荒」，許多國家管制口罩出口，這樣的做法並非長久之計。公衛專家擔心，更多先進國家管制口罩和防護設備出口，將使較貧困國家面臨疫情擴散的風險，尤其是這些國家的醫護人員。儘管世界衛生組織（WHO）已將口罩運送至疫情慘重的伊朗等47國，但這些地區近期仍面臨口罩荒。

公衛專家擔心，更多先進國家管制口罩和防護設備出口，將使較貧困國家面臨疫情擴散的風險。（圖／新華社）

世衛秘書長譚德塞就表示，口罩製造商的產能需再增加40%，才能滿足需求。譚德塞並稱，業者和政府需盡快增加供給，鬆綁出口管制，並採取措施打壓囤積居奇。包括世界醫師會（The World Medical Association）也表示，應重新思考整個供應鏈的問題，該協會認為，口罩生產不應依賴大陸等少數國家；各國政府能在歐盟等主要市場設廠，美國則應確保重要藥品和疫苗等醫療必需品的供給。

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(中時電子報)