新竹市一名女子跟友人9日凌晨經過圓環某商家門口，不知道是不是突然忍不住，她居然直接在騎樓下脫褲排泄，店家生氣得將監視器影片貼上網公審，想步道有網友貼處不同時間的排泄影片，要大家只認識不是又是她。

竹市圓環附近有商家遭不明女子就地解放，店家怒將監視器影片貼上網，不解詢問騎樓柱子旁是「特別好上嗎？」店家表示被排放屎尿並非頭一次，明而且明附近就有公廁，多走幾步路就到了，卻偏偏有人喜歡亂排。店家除了貼上9日凌晨的監視器影片之外，又有網友補上同個位置不同時間遭排泄的影片，並要網友指認是否同一名女子。該影片清晰可見一名女子就地解放，大剌剌衝擊網友視覺，讓網友大呼噁心，排泄過程中甚至有不少路人行經，女子仍泰然自若如入無人之境。

對此警方表示女子行徑太誇張，店家可向環保局檢舉，根據《廢棄物清理法》第27條第7款規定，隨地便溺可處1200以上6000以下罰鍰。不過單靠影片難以查明女子身分，也難以辨別兩段影片是否同一人所為，要揪出便溺女子身分有困難。

(中時電子報)