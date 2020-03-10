一支國際天體生物學家小組聲稱，NASA的「好奇號」(Curiosity )火星探測器所發現的有機分子，可能是火星生命的證據。

未來主義(Futurism)報導，好奇號是目前在火星上最先進的探測車，它具有分辨多種化合物的能力，也能分析與進行簡單實驗，它曾經發現火星上有「噻吩」(thiophene，系統名1-硫雜-2,4-環戊二烯)，正是這種物質，引發火星生命的討論。

噻吩分子具有排列成環的四個碳原子和一個硫原子，並且碳和硫，都是生物必需元素。這使得一些科學家認為，火星上的噻芬，也有可能是生物過程出現的。

《天體生物學》雜誌(Astrobiology )一篇論文表示，「噻吩」是地球上是生物合作的，它會在煤、原油中出現，甚至美食家和野豬所鍾愛的蘑菇-白松露也有，在地球，它是因細菌代謝所產生的化合物。論文的作者-華盛頓州立大學的天體生物學家戴克·舒爾茲·馬庫奇（Dirk Schulze-Makuch）表示：「我們確定了噻吩的幾種生物途徑，在理論上，似乎比化學途徑更可能，假如在火星上也發生過生物作用，那麼這就代表火星上曾經有過生物。」

如果這些化合物確實是生命的標誌，那麼它們出現在什麼時候?可能遠至三十億年前，細菌分解硫酸鹽的的結果。

不過，流星撞擊，提供了一種非生物解釋。因為噻吩也可以通過熱化學硫酸鹽還原法產生，該過程涉及將一組化合物，加熱到120度或更高的溫度分解產生。

馬庫奇承認，現在就說火星上有生物是過於武斷，還需要更多證明才行。他說：「如果在地球上發現噻吩，那麼很容易會認定它們來自生物作用。但是在火星上，還要更多的佐證。」

假如火星的噻吩是生物作用，會在什麼時候呢？可能在三十億年前，火星還是溫暖濕潤的時代，當時的細菌促進了硫酸鹽還原過程，從而產生了噻吩。

儘管好奇號火星探測車提供了許多線索，但是車上使用的技術，是一種乾餾法，將較大的分子，利用加熱分解為各個成分，然後以質譜儀來分析蒸發氣體有什麼物質，因此科學家只能觀察產生的碎片。

下一輛登上火星的探測車「羅莎琳富蘭克林號」（Rosalind Franklin），具有更好的偵測器，它攜帶火星有機分子分析儀（MOMA），可以使用破壞性較小的分析方法。探測車預計將在2020年7月發射升空。

羅莎琳富蘭克林，是20世紀初期的美國女科學家，她首先拍攝到DNA雙螺旋結構照片，許多人認為，她與雙螺旋結構提出者-詹姆斯華生(James Watson)、法蘭西斯克里克(Francis Crick )，是同等重要，也應該得到諾貝爾獎。

馬庫奇希望，新探測車可以查看碳和硫同位素比例，假如化合物中，重同位素和輕同位素比率不同，那麼這可能就是「生命的信號」。

他說：「有機體是懶惰的。他們寧願使用元素的輕同位素形式，因為它消耗的能量更少。因此生物所產生的物質，輕同位素比例會比較高。」

然而，即使下一輛火星車傳回了這樣的同位素證據，也仍不足以確切地證明火星上有生命，或者曾經有生命。

對此，馬庫奇表示「這就是人類應該登陸火星的原因，需要我們實際派人到那裡，太空人通過顯微鏡觀察，並看到正在移動的微生物。到時候，一切就真相大白了。」

(中時電子報)