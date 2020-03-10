受到新冠肺炎疫情影響，台達電2月營收為152.64億元，月減幅度為21％，不過在去年4月已合併泰達電帶動下，2月營收年增率仍有1％，光寶科2月營收更跌破百億元大關、僅有86.7億元，月減、年減幅度分別為23％、20％，光寶預期3月營收將優於2月。

新冠肺炎疫情讓中國開工日期延後至2月10日，台達電在中國的廠區都順利開工、沒有遞延，光寶科在中國最大的廠區華東營運中心常州廠、華南營運中心廣州廠，也都如期開工，不過，稍後外界傳出常州廠附近疫情嚴重，導致常州廠復工並不順利。

法人表示，台達電2月營收受到疫情影響而不佳，不過蘋果iPhone 11熱賣、今年稍後又有新款iPhone SE上市，蘋果仍積極拉貨被動元件，也讓台達電被動元件子公司乾坤在艱難環境下仍能繳出亮麗成績單。

不過光寶的運氣就沒這麼好，光寶科2月營收為86.7億元，年減 20％、月減23％，累計今年前2月營收為199.8億元，比去年同期減少約24.5％，符合第一季營收將年減2～3成的預期。 光寶科表示，2月光電、資訊產品與儲存裝置部門營收佔比分別為21％、62％ 與11％，預計在中國各廠區返崗率陸續提升、中國以外廠區全力調度生產支援下，3月出貨與營運將優於2月。

(工商 )