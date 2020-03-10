全球精品品牌包括古馳（Gucci）和路易威登（Louis Vuitton）因重要的中國大陸市場和主要的義大利精品製造中心爆發新冠肺炎疫情，正縮減義國供應商訂單。業界認為疫情正打擊整個精品產業。

義國因疫情失控而從周二開始封鎖全國，時尚產業聚集的北部疫情最嚴重。

路透訪問許多在威內托和托斯卡納的紡織與皮革產品供應商，他們反應在政府周日封鎖北部之前，許多精品商早已從1月底開始因中國需求下滑而減少訂單。隨著封鎖範圍擴大至全國，對精品業影響將更大。

1名不願透露姓名的小型精品供應商說，過去每個月為法國精品集團開雲（Kering）旗下品牌古馳生產800個到1,000個手提包，但2月只生產450個，3月到5月沒接到訂單而必須暫時性解僱。

知情人士透露，義大利精品商菲拉格慕（Ferragamo）要求員工未來8周的周五不上班和凍結招聘等降低人力成本。

對於不少供應商表示被精品商取消訂單等相關報導，開雲、路威酩軒集團（LVMH）、普拉達（Prada）和菲拉格慕等都不做評論。

全球精品業每年產值約2,800億歐元，但重要的精品購物中心香港去年中爆發持續數月示威而衝擊精品銷售，今年1月中國爆發疫情令業界雪上加霜，因為中國消費者購買全球逾三分之一精品。

受中國控制疫情措施影響，許多精品商被迫在中國關閉店面、擱置開新店計劃和延後廣告支出。

英美等多國為阻擋疫情蔓延而警告國民應停止非必要的義國旅行。外界估計對義國規模900億歐元的時尚和紡織等產業銷售造成重大衝擊。

傑富瑞分析師思瑞達（Flavio Cereda）周一把今年全球精品銷售預測，從原先成長1％調降至下跌3％，為其今年來第2次調降預測。

(工商 )