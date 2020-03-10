金曲台語歌后曹雅雯將於4月4、5日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「金曲の路」演唱會，近來新冠肺炎肆虐，是否擔心影響票房？她坦言，「擔心也沒用，現在應該是火力集中，把自己的事情做好，其他的讓主辦單位去處理。」

她3月份的工作行程，原本就因演唱會已有提早調整，所以近期演出邀約受到疫情影響較小，被延期、取消的活動約3場。她現若要出門工作、排練，一定做好防疫措施，戴口罩、勤洗手等，透露自己平時是較懶的人，日常為了省麻煩通常會一次買很多的口罩放在家備用，剛好疫情爆發前一個月，添購一批口罩為庫存，「現在盡量不出門，把口罩省下來，讓給真正需要的人」，並表示大家珍惜台灣優秀的團隊，「第一線的醫護人員真的很辛苦，大家共體時艱，一起撐過這個疫情。」

而她正密集籌備演出，先前為演唱會上許多表演、歌唱課，她首次接觸表演課說：「收穫滿滿！」並分享表演老師是有劇場背景，常告訴她眼神、肢體很重要，「表情與動作都要放到最大，人要放開一切融入歌曲裡，觀眾才能感受到熱情與誠意。」老師也出題給她，請她想像一個情境，只能用肢體去傳達，若可準確傳達出意思，老師就會起雞皮疙瘩，曹雅雯自虧：「我還需要很多的練習，因為老師還沒起雞皮疙瘩。」

(中時 )