「口罩實名制2.0」預計在3月12日正式上路，付款方式可以採用ATM、網路銀行或信用卡。金管會銀行局稍早表示，財金中心、聯卡與各銀行要在3月19日前完成系統測試，且按照現行標準，刷信用卡免手續費；網銀和ATM跨行轉帳，每日500元以下轉帳免手續費。

中央流行疫情指揮中心10日宣布，將於3月12日開放首輪網路預購口罩，運費7元，初估可提供700萬片（約233萬人份）預購量。若預購成功的話，民眾會在3月19日收到簡訊通知繳費，可透過ATM、網銀或信用卡等方式，在指定期限內完成付款。

針對19日開始會湧進大量金流，金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛表示，ATM、網銀牽涉到跨行轉帳，財金公司會擴大流量，並進行量能測試，財金公司也提醒各銀行要加強流量監控；至於信用卡部分，財金公司已協調聯卡中心，擴充交易授權能量。

此外，莊琇媛指出，目前所有銀行的信用卡都可適用預購付款，並不會收取手續費；而ATM及網銀跨行轉帳的部份，依照現行銀行規定，每日500元以下轉帳可免除一次手續費，預購口罩的金額並不會超過500元，因此民眾選用任何一種付款方式，皆不會被收取手續費。

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(中時電子報)