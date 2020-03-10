防疫補償辦法今天公布，民眾因新冠肺炎居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，最多14天可領1.4萬元。但有支薪者不得重複領，而且照顧者也以每日一人為限。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10）日表示，聽到有人玩笑說，反正沒事，到韓國玩幾天，回來還能領14000，昏倒！

游淑慧在臉書指出，可歸責於己的居家檢疫或居家隔離，不應獲得防疫補助。她問「若在旅遊警示已發布，返台需隔離的政策也已發布，這時仍『選擇』前往的民眾，當他返台遭到居家隔離後，還能領防疫補助？」

游淑慧認為，「若防疫補助沒有排除可歸責己的案例，可能反而變成少數人投機生財的方式。政府禁止醫護人員前往疫區國家，難道還反而要發錢給自己跑去疫區的民眾？」

所以游淑慧建議：於發布返台需隔離的旅遊警示後，仍選擇前往之民眾，返台後除需配合居家隔離外，亦不得再領取防疫補助。

游淑慧並舉出她「聽到有人玩笑說，反正沒事，到韓國玩幾天，回來還能領14000，昏倒！」足見，防疫補償辦法有瑕疵，亟待改善。

(中時電子報)