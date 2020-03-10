新冠肺炎疫情爆發逾百日，大陸國家主席習近平10日首度前往疫情重災區的武漢視察防疫工作。習近平表示，湖北和武漢防疫形勢發生積極向好變化，取得階段性重要成果。並稱疫情短期內會給湖北經濟社會發展帶來陣痛，但不會影響經濟穩中向好、長期向好的基本面。要在加強防控的前提下採取差異化策略，適時啟動分區分級、分類分時、有條件的復工復產。

新華社報導，習近平稱，要堅持依法防控，加強社會面管控，妥善處理疫情防控中可能出現的各類問題，維護社會大局穩定。

習近平要求，落實官方推出的一系列支持政策，有針對性地開展援企、穩崗、擴就業等工作，強化「六穩」舉措，統籌抓好春耕生產、農民就業增收等工作，堅決抓好脫貧攻堅各項任務。

他強調，現在到了防疫關鍵時刻，必須咬緊牙關堅持下去。要提高群眾自我服務、自我防護能力。要加強進出人員管理，深入開展流行病學調查工作。

他還表示，要保持內防擴散、外防輸出的防控策略，同時要在做好健康管理、落實防控措施的前提下，採取「點對點、一站式」的辦法，集中精準輸送務工人員安全返回工作單位，幫助外地滯留在鄂人員安全有序返鄉。

(工商 )