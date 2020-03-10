自行車代工大廠-愛地雅（8933）今（10）日董事會通過108年度財報，合併營收為40.56億元，稅後虧損達2.40億元，每股虧損1.55元，因此決議不發放股利。

愛地雅今日同時公布2月合併營收2.09億元，年減21.76％；前2月合併營收5.59億元，與去年同期持平。

(工商 )

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