愛地雅去年每股虧1.55元 將不發股利 21:442020/03/10 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車代工大廠-愛地雅（8933）今（10）日董事會通過108年度財報，合併營收為40.56億元，稅後虧損達2.40億元，每股虧損1.55元，因此決議不發放股利。 愛地雅今日同時公布2月合併營收2.09億元，年減21.76％；前2月合併營收5.59億元，與去年同期持平。 (工商 ) #愛地雅 #合併營收 #將不 #發股利 #自行車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《熱門族群》業績撐腰，台光電、聯茂、台虹帶勁 16:142020/03/06 財經 亞德客-KY接獲急單 3月營收可望彌補2月衰退 20:202020/03/06 財經 AM汽車零件外銷旺 東陽2月營收逆勢揚 10:472020/03/09 財經 受疫情影響 華新2月合併營收創2012年以來新低 09:032020/03/10 財經 《熱門族群》疫情打擊，德微、台半、虹揚-KY 2月營收走疲 10:342020/03/10 財經 虹揚2月合併營收6254萬元 年減29.57％ 10:402020/03/10 財經 動力2月合併營收腰斬 股價回測40元整數關卡 11:152020/03/10 財經 台積電2月合併營收933.94億元 年增53％優預期 14:102020/03/10 財經 美食-KY大陸復工門市穩定增加 1至2月合併營收年減9％ 15:292020/03/10 財經 電動自行車加持 自行車雙雄2月營收僅微幅衰減 17:422020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普救市激勵投資人！ 美股早盤大漲逾800點 - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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