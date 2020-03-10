經濟部10日在臉書（FACEBOOK）上發文表示，口罩的日均產量，已經從上週的820萬片提升到本週的920萬片，每天多100萬片，一週下來就有700萬片。口罩產量有提升，政府也決定推出「口罩實名制2.0」，要將新增的700萬片，相當於約233萬人份口罩提供線上預購，來照顧平日無法排隊購買的民眾。

經濟部指出，口罩線上預購新制從3/12（四）起試營運，購買制度及原則分成三塊。線上預購、通知付款及超商取貨。

預購登記時間為3/12～3/18，可透過電腦（以健保卡/自然人憑證登入平台）或手機（健保快易通APP）預購3/26～4/1當週份口罩，不受身分證末碼單雙號分流限制。若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤。本次預購僅開放成人口罩，維持7天限購3片，每片價格5元，並需另自付7元處理費。

通知付款則是完成預購登記的民眾，將於3/19收到繳費通知簡訊，並需於指定期限內，透過網路銀行、信用卡或ATM轉帳完成付款，手機預購的民眾則僅能以ATM轉帳。

超商取貨，成功預購的民眾，可於3/26～4/1持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取，也可持親友證件代領，逾期未領將視同放棄領取資格。

(工商 )