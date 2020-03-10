韓國帥哥從韓劇及韓樂行銷世界廣為人知，近年來就連體育界也開始吹起一股帥哥風，去年在世界12強棒球賽台灣亮相的韓國棒球男神「風之孫」李政厚，擁有帥氣外表，就連韓國娛樂公司都被他吸引，像他這樣的體育鮮肉也讓韓妞們紛紛進到球場看球。

韓國棒球男神李政厚多次登上媒體版面。（圖／翻攝自李政厚IG）

「風之孫」棒球男神李政厚

185公分21歲的李政厚目前隸屬韓國職棒的培證英雄隊，他也是是南韓前名將「風之子」李鍾範的兒子，繼承爸爸好基因，不僅跑壘速度快，打擊也不遜色，每每登場都是棒球轉播導播的鏡頭焦點。

韓國足球男神鄭勝元是下屆世界盃的一大焦點。（圖／翻攝自鄭勝元IG）

「大邱偶像」足球男神鄭勝元

23歲的鄭勝元是韓國足球聯盟當中的大邱足球俱樂部（大邱FC），是隊內的前鋒，擁有帥氣外表及牛奶皮膚的他，有超高人氣甚至被稱為「大邱偶像」，手臂上的刺青更是讓不少少女相當心動。

身高193公分的排球選手林成振也深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自林成振IG）

193排球選手林成振

21歲的排球選手林成振來自韓國名校成均館大學校隊，白皙的皮膚加上大長腿，社群網站的粉絲也高達26.1萬人追蹤。

網球選手權順宇。（圖／翻攝自權順宇IG）

新生代網球王子權純雨（權順宇）

22歲的韓國網球小將權順宇目前是韓國職業網球全球排行最高的選手，近一個月在紐約公開賽、德拉海灘公開賽、墨西哥男網賽都打到8強的他，來到生涯最高排名69位。

曾到台灣比世大運的水球選手李昇奎。（圖／翻攝自李昇奎IG）

世大運水球天菜李昇奎

先前曾到台灣參加世界大學運動會的韓國選手李昇奎，由於水球運動需要穿著泳裝打球，也讓不少人發現這項運動的選手都有好身材，李昇奎結實的肌肉配上娃娃臉，贏得不少粉絲青睞。

連少女時代秀英都愛的柳允植。（圖／翻攝自柳允植IG）

來少女時代都喜愛的196陽光歐巴柳允植

1989年出生的柳允植效力於大田三星排球隊，擔任主攻手的柳允植曾經因收到少女時代成員秀英親筆簽名而聲名大噪，上面還寫上還寫上：「請注重健康和小心不要受傷！」。

(中時電子報)