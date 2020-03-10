「申請醫療器材專案輸入之核准名單」第3欄，有核准「新型冠狀病毒 (2019-nCOV) 抗體檢測試劑盒」。（取自食藥署網站）

中央研究院8日宣布，成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的「單株抗體群」。除了中研院研發成果之外，根據食藥署網站一份「申請醫療器材專案輸入之核准名單」，上有「1090005981」字號，產品名稱為「新型冠狀病毒 (2019-nCOV) 抗體檢測試劑盒 (膠體金法)」。

中央研究院8日宣布，成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的「單株抗體群」，將可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑。未來若「成功量產」，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15至20分鐘就能得知結果。

中研院院長廖俊智9日證實，中研院這項研究成果，在經濟部協助下，很多廠商表達進行量產「意願」。不過對於外傳4月1日起要使用，他覺得「非常困難」，甚至今年是否能派上用場都還是「未知數」，但仍要為未來作準備。

除了中研院辛苦的研發成果之外，根據衛福部食藥署網站，有一份「申請醫療器材專案輸入之核准名單」，上有「1090005981」字號，產品名稱為「新型冠狀病毒 (2019-nCOV) 抗體檢測試劑盒 (膠體金法)」。

此項核准名單似顯示，除了中研院的研發成果之外，台灣也同時從境外進口「新型冠狀病毒 (2019-nCOV) 抗體檢測試劑」。

(中時電子報)