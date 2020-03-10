習近平看望武漢社區居民和防控一線工作人員

大陸國家主席習近平10日抵達疫情最嚴重的武漢市考察，引發外界高度關注。尤其是在武漢疫情如此嚴重之際，習近平如何探望居家隔離的群眾，以及如何與防疫前線工作人員互動，在網上引發各種猜測。大陸官媒《新華社》在晚間發出一組照片，《央視》亦發布視頻，呈現習近平隔空與隔離在家中的市民揮手，以及在空曠處與防疫人員談話的畫面。

習近平在武漢空曠的社區街道上，仰著頭與居民樓內的民眾相互揮手致意。（圖／新華視點）

習近平與多名官員在街道上頻頻與居民樓內的民揮手，街上沒有看到市民走動，僅見到習近平與官員隨從。（圖／新華視點）

從《新華網》發布照片顯示，習近平走入武漢市的居民區，其身後跟著數位官員與安全人員，居民區街道如這段時間以來的情況一樣空無一人，習近平隔空與居民樓裡透過窗戶往外看的市民相互揮手致意。

習近平前往武漢社區內提供市民食物與日常生活用品的供應站，看望工作人員。（圖／新華視點）

習近平看望社區工作人員。（圖／新華視點）

照片顯示，習近平還到社區裡的食物及日常生活用品供應點，看望相關工作人員，並與社區的黨員群眾服務中心工作人員座談，只是座談不在室內封閉空間進行，而是依照防疫要求在戶外走道的空曠場地上進行。

習近平在社區群眾服務處外的空曠走道上與服務處工作人員會談。（圖／新華視點）

習近平前往武漢火神山醫院指揮中心通過視頻連線，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，並看望正在接受治療的患者。（圖／新華社）

此外，網上盛傳習近平在近期露臉時戴上一般醫療級防護口罩，但到了武漢市應該會戴上防護力更強的N95口罩，但從畫面上看來，習近平在市區視察時，戴著與近期多次露臉時相同的一般醫療級口罩，只有到火神山醫院時看望醫護人員與患者時戴著N95的高防護級口罩。

習近平在武漢火神山醫院指揮中心了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況。（圖／新華社）

習近平是在10日上午一下飛機就直接前往火神山醫院，瞭解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，並看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫務工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

(中時電子報)