保險公司現在若要推出針對新冠肺炎「免等待期」或縮短等待期的保單，即日起可逕自開賣。金管會10日宣布，已同意壽險公會的提議，對市場即有保單若針對法定傳染疾病，取消或縮短等待期，將免核准，各公司可先開賣保單後，15日內送保險局備查即可。

一般醫療險都有30天的等待期，避免保戶帶病投保，先前有壽險公司針對新冠肺炎，提供新保戶免30天等待期或等待期縮短為10天，被保險局認定是假關懷、真促銷，此措施立即下架。

但保險局召集保險業者開會後，同意壽險公會報送修正「新型態人身保險品認定標準」，考量法定傳染病應該沒有帶病投保的疑慮，因此對新冠肺炎等法定傳染病若取消或縮短等待期，將不認定為新型態保單，也就是不必再額外送審，若市場上已有同類型保單，只是要針對法定傳染病調整等待期，各保險公司可逕自開賣，保單再送備查即可。

險局表示，各保險公司若設計有等待期的保單，則在銷售文件及保單條款明顯處要標示疾病等待期的相關規定，並要向保戶充份說明，以杜絕爭議。

(工商 )