大陸公布2020年2月CPI同比增速5.2%，其中豬肉漲幅創新高，新時代證券指出，隨著3月生產企業的基本復工和國內疫情的好轉，鮮菜等食品供給會逐漸補充，供需缺口收窄，價格波動將逐漸恢復正常，但豬瘟、草地貪夜蛾、沙漠蝗蟲等非疫情因素仍可能對部分食品價格造成供給衝擊。

受疫情影響，2月CPI同比增速處於高位。2020年2月CPI同比增速從5.4%降至5.2%，主要受疫情影響，居民出現囤積食品行為，食品需求短期大幅上升，同時，各地不同程度地實施了交通運輸管控措施，部分地區物流不暢，食品供給不足，供需缺口擴大，節後食品價格不僅沒有季節性下降，反而環比漲幅還超出季節性。其中，2月豬肉價格環比上漲9.3%，為2011年以來同期最高，豬肉價格同比上漲135.2%，創歷史新高，對CPI拉動率較1月提高0.4個百分點。

新時代證券研究報告指出，隨著3月生產企業的基本復工和國內疫情的好轉，鮮菜等食品供給會逐漸補充，供需缺口收窄，價格波動將逐漸恢復正常，但豬瘟、草地貪夜蛾、沙漠蝗蟲等非疫情因素仍可能對部分食品價格造成供給衝擊。近期湖北神農架林區發生非洲豬瘟疫情，本來疫情就導致了養殖戶補欄受阻，仔豬和母豬調運困難，價格飆升，如果非洲豬瘟再度爆發，養殖企業補欄積極性將受到打擊，豬肉供需缺口擴大。

(旺報 )