《華盛頓郵報》一篇分析指出，美國股市、債市，以及油市都在向投資人發出衰退的訊號，衰退的風險是真的，而對美國經濟的更大威脅是個人與企業的信用違約。

該文指出，摩根大通上周發給客戶的信函指出，市場狀況顯示經濟衰退（通常指連續6個月的萎縮）的機率高達九成，現在更慘，尤其是債市，10年期公債殖利率已經跌破0.5%，連在經濟大蕭條時期都沒有發生過這種現象。

全球經濟最近遭逢新冠肺炎疫情和油價崩跌的雙重打擊，儘管疫情仍可能在夏季來臨前獲得控制，全球金融市場隨即反彈，但專家廣泛預期，美國經濟未來幾周將陷入零成長，甚至短暫進入負成長，這難怪市場會恐慌。

經濟學家薩姆說：「我們會受衝擊。也許不是全面衰退，但正往那裡靠近。」

目前對經濟的最大威脅，可能是個人或企業的信用違約。所以許多經濟學家，不管任何政治光譜，不斷呼籲國會和總統川普，盡快向遭疫情重創的勞工和業者紓困。

航空、飯店、觀光業和能源業者萬一撐不下去，開始裁員甚至倒閉，將對勞工、小企業，甚至關鍵城市造成更大的傷害。

消費者支出占美國經濟約七成，若民眾沒有薪水進帳或僅擔心飯碗不保，都會縮減開支，形成惡性循環。

(中時 )