新冠肺炎大爆發，衝擊全球經濟，避險資金湧入黃金市場，國內外市場分析師紛紛調高黃金目標價，且愈喊愈高，從每盎司1800美元、1900美元，至2000美元都有，還有國內大腕級分析師喊上2200美元。對於金價走勢前景不明，號稱黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立提出「倒三角投資術」。

台銀貴金屬部副理楊天立表示，年初本預期金價今年可分為兩大？目標區，第一階段是1600-1635美元，第二階段才是1700美元，不料，在疫情影響下只花一個月就衝上1700美元，目前來看1700美元不會是天花板，外界看法也多是視疫情發展且戰且走，攀升至年初原風險預期沒看到的1800美元，也不是沒機會。

在金價走勢混沌不明間，楊天立呼籲投資人謹慎因應，為分散投資風險，可將手上資金提撥5％至10％布局黃金，並採「倒三角投資術」，即當黃金價位跌至1660美元時，積極型投資者可先買1／3，當再下跌10至20美元，可再買剩餘資金的1／2，分批布局。對於一般投資民眾，可分10等份，在金價跌至1650美元以下後，分批買進。

(中時 )