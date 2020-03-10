雖然口罩政策已放寬為成人每人1週3片，但每次經過藥局，還是常看到大排長龍買口罩的景象。為了緩急，市面上也開始出現如口罩套、布口罩等各式產品，甚至還有自製「可換濾材式布口罩」的教學，到底這類產品該如何正確使用？挑選上又要留意哪些事情？

不久前，食藥署才公布研究調查，發現一些市售的布口罩，具有阻擋飛沫的效果，對於一般的健康民眾，在通風環境或開放空間，及與人距離1公尺以上時，其實已具備足夠防護力。

但現在市面上布口罩、口罩套的產品這麼多，尤其布口罩的涵蓋範圍又廣，民眾到底應該如何選擇？

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰表示，由於新型冠狀病毒目前仍以飛沫和接觸為主要傳染途徑，空氣傳染（氣溶膠傳染）尚未確切證實，所以對於阻擋飛沫來說，布口罩的確有一定的防護效果。

蘇一峰說，一般飛沫大於100微米，噴出後約幾分鐘就會以拋物線的方式掉落，所以只要保持1～2公尺的距離，飛沫要直接噴到臉上、口罩上的機率其實蠻低，反而是噴到衣物、手或其他物品而造成的接觸傳染，可能性還比較大。所以他提醒，除了勤洗手，每天更換衣物也相當重要。

蘇一峰說，飛沫通常會以拋物線方式掉落，衣物反而更容易沾染，應每天清洗更換。（圖片來源：Pixabay）

不過蘇一峰也表示，當飛沫中的水分蒸發後，剩下的病毒孔徑就會變得非常小（小於1微米），如果未來證實新型冠狀病毒會透過空氣傳染，那布口罩的效用可能就會變得更有限。

布口罩與口罩套差在哪？現在市面上的布口罩產品種類很多，大部分都可水洗重覆使用，以防疫角度來說，主要差別在於布的材質以及設計層數；而口罩套則是指將2塊布上下縫合，中層可自行放入外科、醫療口罩使用，以延長口罩的使用壽命。

根據食藥署日前的公告，挑選防PM2.5、防霾功能或有中間過濾層的布口罩時，建議可從包裝標示來確認產品是否合乎2點要訣：

1.口罩至少要有3層結構。

2.口罩的外層材質要緻密、中間層是不織布材質、內層要柔軟透氣。

微笑藥局藥師廖偉呈補充，挑選時要盡量選BFE（Bacterial Filtration Efficiency，細菌過濾率）80％以上的產品，只要通過BFE80％以上，就代表可以阻擋大部分的飛沫；另外也要留意口罩的密合度，特別是鼻翼兩側，建議可選設計較為服貼的款式，配戴時不可過鬆。

自製可換濾材式布口罩 乾紙巾、紗布都可以

除了購買，現在也有人會自製「可換濾材式布口罩」，也就是把布先縫製成類似衛生紙套的口罩樣式，在中間留下一個開口，放入乾掉的濕紙巾、紗布等不織布濾材、甚至衛生紙也可以，同樣能達到吸附飛沫、過濾的效果。

在個人臉書分享一系列相關文章的大安婦幼醫院麻醉醫師陳冠廷表示，可換濾材式布口罩是依照一般外科、醫用口罩的結構去設計，針對阻擋飛沫有一定效果，對於一般健康民眾，以及低傳染風險的環境已經相當夠用。

現有人自製「可換濾材式布口罩」，在布口罩中放入乾掉的濕紙巾、紗布等不織布濾材，同樣能達到吸附飛沫、過濾的效果。（圖片來源：陳冠廷醫師個人臉書）

他也分享，布料方面選用普通的純棉布即可，其他如二重紗、三重紗或化纖類等機能布料（通常排汗衣、發熱衣、運動型衣物會使用到），雖然排水吸水的效果較快，但市場普及率低、較不易購得；濾材方面，愈厚的不織布過濾效果的確愈好，但卻也代表阻力愈大，容易導致呼吸困難、不順。建議使用乾掉的濕紙巾作為濾材即可，不用一味追求厚度。

不論是布口罩、口罩套，專家們總結以下幾點提醒：

1.天天清洗

陳冠廷建議，只要像正常衣物一樣洗淨、烘乾、曬晾即可。如果真的會擔心，可將口罩與其他衣物分開洗，並以至少60℃的水溫清洗，再烘乾、燙乾即可。

2.濾材、外科口罩還是要常更換

蘇一峰說，自己私下有時也會使用口罩套做替代，但不代表內層的外科口罩就可以無限期使用，建議最多2～3天就要更換一次；若是天熱、排汗量較大的人等，中間濾材、外科口罩濕了則是要儘快更換。

3.進出醫療院所、高傳染風險環境，還是要戴醫用口罩

雖說布口罩對飛沫有一定阻擋效果，但廖偉呈仍建議，口罩使用還是要斟酌自身的狀況以及環境來選擇。若是要進出醫療院所、人多密集不通風等高傳染風險的場所，或本身已是患有慢性疾病、呼吸道症狀的患者等，還是要配戴醫用、外科口罩才能保護自己和他人安全。

(中時電子報)