10日中國大陸國家主席習近平親赴湖北省武漢市考察疫情防控，同時表達對武漢人民的感謝，他表示，因為有武漢人民的犧牲奉獻、堅持努力，才有今日疫情防控的積極向好態勢。

根據《新華社》報導，習近平一抵達武漢下飛機，就前往火神山醫院視察，視訊慰問患者和第一線抗疫醫護人員，又趕往武漢東湖新城社區，深入其中看望正在居家隔離的居民們，也同時感謝志願者及一線工作人員。

結束考察後，習近平主持召開會議，聽取中央指導組、湖北省委和省政府關於疫情防控工作的匯報，隨後發表重要談話。他指出，湖北和武漢是這次疫情防控鬥爭的重中之重和決勝之地，經過艱苦努力，湖北和武漢疫情防控形勢發生積極向好的變化，取得階段性的重要成果，但疫情防控任務依然艱鉅繁重，必須再接再厲、不可鬆懈，「繼續把疫情防控作為當前頭等大事和最重要的工作，不麻痺、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，堅決打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰。」

習近平深入社區看望正在隔離中的居民。

習近平表示，在這場嚴峻鬥爭中，湖北各級黨組織和廣大黨員、幹部衝鋒在前、英勇奮戰，全省醫務工作者和援鄂醫療隊員白衣執甲、逆行出征，人民解放軍指戰員聞令即動、勇挑重擔，廣大社區工作者、公安干警、基層幹部、下沉幹部、志願者不懼風雨、堅守一線。武漢人民識大體、顧大局，不畏艱險、頑強不屈，自覺服從疫情防控大局需要，主動投身疫情防控鬥爭，作出重大貢獻，讓全國乃至於全世界看到武漢人民的堅韌不拔、高風亮節。

正因為有武漢人民的犧牲奉獻、堅持努力，才有今天疫情防控的積極向好態勢。武漢人民用自己的實際行動，展現中國力量與精神，彰顯了中華民族同舟共濟、守望相助的家國情懷，「武漢不愧為英雄的城市，武漢人民不愧為英雄的人民，必將通過打贏這次抗擊新冠肺炎疫情鬥爭再次被載入史冊！全黨全國各族人民都為你們而感動讚歎！黨和人民感謝武漢人民！」

習近平透過「視訊」與病患對話。

報導中也提到，習近平也代表中共中央政府，向湖北和武漢廣大黨員、幹部、群眾致以誠摯的問候，向所有在這場艱辛疫情中努力的所有同志表示崇高的敬意，同時也向正在和病魔鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員的家屬、病亡者家屬、在這場疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的一線工作人員表達誠摯的慰問和深切的哀悼。

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(中時電子報)