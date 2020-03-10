原以為年齡不是愛情距離，婚姻能持續幸福下去，俄羅斯一名35歲人妻，13年前嫁給大她10歲的丈夫，兩人在婚後陸續收養5名孩子，沒想到近日卻選擇離婚，這名人夫上節目爆料，妻子成功甩肉58公斤後，竟跟他與前妻生下的20歲兒子搭上，讓他難以承受。

35歲的瑪麗娜（MarinaBalmasheva），原本體重達到132公斤，因為成功瘦身而在IG上累積不少粉絲，然而現在更引發關注的卻是她的感情生活，原來瑪麗娜被前夫爆料，她與繼子大玩「不倫戀」。根據《太陽報》報導，瑪麗娜13年前嫁給前夫阿列克謝（Alexey），阿列克謝已經和前妻有個兒子，其中一位就是和繼母發生不倫戀的弗拉基米爾（Vladimir）。

瑪麗娜和阿列克謝結婚後，陸續收養5名小孩，然而這段婚姻關係只維持了13年，近日2人決定離婚，阿列克謝更上脫口秀控訴，妻子減肥成功後，竟然偷吃他20歲的兒子弗拉基米爾，「有一天我聽到他們在家發生關係，讓我難以入眠，我知道瑪麗娜與兒子不軌，幾分鐘後她回到床上，躺在我身旁，那一晚我什麼話都沒說」。

大媽變正妹？瑪麗娜瘦身有成和自己20歲的兒子「搞不倫」。（圖／ｗolipop）

阿列克謝起初不知如何是好，幾周後才向妻子攤牌，不過瑪麗娜事後卻表示，她和弗拉基米爾交往，是在2人婚姻關係結束後，甚至表示「其實自己從沒愛過阿列克謝」，她也並沒有前夫所說的，在家中與繼子發生性行為。

瑪麗娜成功甩肉，維持58公斤的好身材，並時常在個人的Instagram上分享經驗。（圖／IG）

瑪麗娜也大方談論自己的新戀情，她認為與比自己小15歲的交往很開心，「他讓我覺得自己不再是忙於家事的主婦，而是一個熱戀中的少女」，未來也希望兩人能同居，「儘管年齡有差距，我也知道，他以後可能會遇到另一名年輕女人，甚至因此離開我，但我相信他會成長變男人，目前對弗拉迪米爾很滿意，現在才是最重要的」，瑪麗娜對這段戀情予以信心，並大方放閃。

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(中時電子報)