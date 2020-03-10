台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員吳政欣、董晏辰，接獲1間飯店楊姓經理報案，稱有名女童獨自一人走在馬路上，而且在飯店周遭繞來繞去，甚至想走進地下停車場，經理擔心會發生危險，上前了解狀況，引導她至大廳稍作休息，女童不斷說「找不到老師」，詢問家人在何處時，女童卻無法回答，經理只好報警請求警方協助。

當警方到場時，女童因為害怕陌生人靠近，開始在大廳內奔跑，經過耐心安撫情緒，才停止奔跑，乖乖的坐在大廳。

警方發現女童身上並未攜帶任何證件及手機，且無法說出自己的姓名、住處及其家人聯絡資料，先將她帶至派出所休息，並持續查詢相關資料。

女童與警方言談間說出「大雅」2個字，警方據此推斷她應該是住在大雅區附近，便透過查詢失蹤人口系統，發現最新紀錄有登記女童的資料，警方立即聯繫家屬。

家屬向警方稱女童在西屯區就學，沒想到凌晨女童起床後，就獨自出門，沿著平日上學路線，從大雅區徒步走到西屯區，還好有熱心飯店經理及警方協助，讓家屬與女童順利團圓。

(中時 )