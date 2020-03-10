義大利10日一天新增1797例新冠肺炎確診病例，總確診人數一舉超越韓國，達到9172人，破萬指日可待，9日一天死了133人，10日又死了97人，死亡人數暴增至463人，確診和死亡人數都僅次於中國大陸。義大利總理孔特（10日）宣佈封鎖全國，成為全世界第一個全境封鎖的國家。而在封國之前，義大利人已經展開大逃亡。全世界都在問，義大利情況怎變得如此嚴重，綜合各方分析，義大利的4個習慣和3個結構性因素，是讓義大利變成中國大陸第二的主要原因。

義大利總理孔特10日宣佈，將原本只及於北部倫巴第大區的封閉措施擴大至全義大利，以阻止新冠肺炎疫情蔓延。

義大利其實是比較早採行行動對抗新冠肺炎的歐洲國家，1月30日出現第一個確診病，義大利就宣佈和中國大陸斷航，1月31日宣佈6個月的緊急狀態令，卻因多重因素作用之下，義大利比別的多國雖然多了將近40天的防控黃金期，還是讓義大利疫情失控。

雖然宣佈封城，但義式封城和中國大陸式封城大不相同。義大利的封城，只是命令所有的學校停課，公共場所關閉，體育賽事可以舉行，只是不能有觀眾。但義式封城並不禁止人員上街、吃館子、購物、家人朋友聚會開Party，餐廳和酒吧、咖啡館都是照常營業的。

4個習慣和3個結構性因素，導致義大利成為中國第二。（圖片來源：Pixabay）

儘管義大利是旅遊大國，外來遊客和旅客眾多，增加了疫情防控的困難，但義大利本身的4種文化風俗習慣有3項結構性的因素，導致義大利疫情失控，變成中國大陸第二：

習慣1：義大利人很重視親情和友情，見面不僅會來個熊抱，也一定臉貼臉和新吻臉頰。

習慣2：習慣與人保持一公尺距離的芬蘭人截然不同，義大利人喜歡近距離聊天，有利病毒傳播。

習慣3：廣場文化。廣場文化是義大利非常重要的特色，義大利十分健談，而且特別喜歡到廣場圍成一個又一個的小圈圈聊天，一聊就是一、兩個小時。據《華爾街日報》報導，已經「封城」的米蘭，大教堂前面的米蘭中心廣場雖然熱鬧情況大不如前，但依然人頭攢動。沿河許多露天咖啡館都坐滿了人，儘管桌與桌、人與人之間的距離拉開了一些，但每個人都很放鬆。「這麼美的天氣，你不能呆在家裡，」騎著腳踏車穿過大教堂廣場的一名民眾告訴記者。

習慣4：對病毒的威脅認識不足、沒有防疫觀念，甚至有小鎮示威抗議封城和戴口罩的要求，戴口罩的人被歧視，同時馬照跑，舞照跳。北部封城之後，各個廣場和露天咖啡座還是擠滿了人喝咖啡聊是非。

義大利人熱情、喜歡近距離接觸，有利病毒傳播。（圖片來源：Pixabay）

另外有3個結構性的問題，也是導致義大利疫情失控的重要原因。

結構1：中央令不出羅馬。義大利儘管有中央政府，但地方分權，各行其是，甚至有的地方政府根本不理會中央政府，讓義大利難以協調統一、貫徹標準一致的防控措施。

結構2：2008年金融海嘯以來，歐元區經濟受創，特別是義大利，先後經歷金融危機、主權債務危機，歐元區實施嚴格的預算赤字政策，義大利不得不削減預算，公共醫療衛生系統的預算也被大幅刪減，導致醫療體系能量縮減，最近5年，意大利有758家醫療機構關門，醫生和護士各短缺5萬多人，如今疫情發生，醫療系統崩潰，是疫情失控的重要原因之一。

結構3：人口結構老化。義大利是歐洲人口老化最嚴重的國家，死亡病例中，老年人口佔了很大一部份。

歐洲各國目前都不願意關閉邊境，只加強了邊境檢查。接下來的問題是，歐洲會不會出現第二個義大利？

(中時電子報)