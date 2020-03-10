一名新冠狀病毒檢測呈陽性的美國醫療工作者說，即使他現年32歲，並且沒有任何潛在疾病，他的病情每天仍在惡化，包括腹瀉、胸痛、流淚、發燒，總之渾身都不舒服。

一名來自紐澤西州的32醫護助理詹姆斯·蔡（James Cai）說，在罹病之前，他是很健康的，自從上周在急診室接受治療以來，他就一直在哈肯薩克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)住院。這家醫院是紐澤西州最好的醫學中心。

蔡先生告訴WCBS廣播電台 ：「病毒控制了一切。腹瀉、流淚、呼吸急促、胸痛，還有高燒。每天都難受極了，好像每天都在惡化。」

專家表示，新冠肺炎對老年人以及具有心臟病、癌症、高血壓和糖尿病等宿疾者，構成更大的風險。不過蔡先生的自述，顯示新冠肺炎對年輕力壯的患者，也是頗為嚴重的。

蔡先生說，自己應該是在被送往急診室之前的那個週末，參與了時代廣場一家飯店舉行的醫學會議上，遭到感染。

他說：「人們必須認真對待新冠病毒肺炎，這很嚴重。」

去年年底，在中國大陸開始的新冠病毒爆發迄今，已感染超過11萬3千多人，全球死亡人數已超過4000人。儘管該病的蔓延在武漢逐漸減弱，但疫情在全球擴大，已蔓延到中國大陸以外的100多個國家。

美國至少有725起確診病例，和26例死亡-華盛頓州22 例、佛羅里達州2例、加利福尼亞州2例。疫情爆發期間，一些州已宣布進入緊急狀態。

(中時電子報)