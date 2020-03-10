一名新冠狀病毒檢測呈陽性的美國醫療工作者說，即使他現年32歲，並且沒有任何潛在疾病，他的病情每天仍在惡化，包括腹瀉、胸痛、流淚、發燒，總之渾身都不舒服。
一名來自紐澤西州的32醫護助理詹姆斯·蔡（James Cai）說，在罹病之前，他是很健康的，自從上周在急診室接受治療以來，他就一直在哈肯薩克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)住院。這家醫院是紐澤西州最好的醫學中心。
蔡先生告訴WCBS廣播電台 ：「病毒控制了一切。腹瀉、流淚、呼吸急促、胸痛，還有高燒。每天都難受極了，好像每天都在惡化。」
專家表示，新冠肺炎對老年人以及具有心臟病、癌症、高血壓和糖尿病等宿疾者，構成更大的風險。不過蔡先生的自述，顯示新冠肺炎對年輕力壯的患者，也是頗為嚴重的。
蔡先生說，自己應該是在被送往急診室之前的那個週末，參與了時代廣場一家飯店舉行的醫學會議上，遭到感染。
他說：「人們必須認真對待新冠病毒肺炎，這很嚴重。」
去年年底，在中國大陸開始的新冠病毒爆發迄今，已感染超過11萬3千多人，全球死亡人數已超過4000人。儘管該病的蔓延在武漢逐漸減弱，但疫情在全球擴大，已蔓延到中國大陸以外的100多個國家。
美國至少有725起確診病例，和26例死亡-華盛頓州22 例、佛羅里達州2例、加利福尼亞州2例。疫情爆發期間，一些州已宣布進入緊急狀態。
文章來源：A US medical worker who tested positive for the new coronavirus says his condition is 'getting worse' every day, even though he's 32 and has no underlying conditions
(中時電子報)
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