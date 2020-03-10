拳擊女將陳念琴連續兩屆奧運參賽，這次她以奪金為目標。（影片由香港體路提供）

台灣女子拳擊好手陳念琴日前在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，於女子69公斤級繳出佳績，也順利收下2020東京奧運參賽資格，賽後坦言：「奧運金牌是我的目標！」

亞大區在拳擊女子69公斤級有4席奧運資格，代表選手必須進入4強才能搭上東京奧運列車，曾於2018年亞錦賽摘金的陳念琴，這次資格賽以頭號種子之姿出擊，她先以5比0擊退蒙古選手烏蘭碧蕾（Shinetsetseg Uranbileg），確定進入4強，成為中華隊首位在拳擊項目拿到奧運資格的選手。

陳念琴今天4強賽再以5比0重挫泰國好手馬妮孔（Baison Manikon），闖進了冠軍賽，有機會用金牌再添信心。

陳念琴（右）面對強敵果敢出手。（香港體路提供／陳筱琳台北傳真）

陳念琴繼2016里約奧運之後，將連續問鼎兩屆奧運，談到這次的期待，她說：「不同的是，以前只覺得我想要進入奧運，那是運動員的夢想，但現在，奧運金牌是我的目標。」

陳念琴並說，再次挑戰奧運難度更高，「奧運每4年一次，成人組選手技術水準、心理穩定度都是最好的，能夠進入奧運的時候，他們一定至少準備10年以上，所以都非常有實力的，還沒有進入奧運前，每一個人都要戰戰兢兢地，都要非常穩定、非常認真地去面對之後的訓練。」

(中時 )