義大利新冠肺炎疫情急速升溫，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）宣布擴大封城，封鎖區由北部擴大至全國，不過包括法拉利（Ferrari）在內的業者則表示，業務照常運作。

鑑於新冠肺炎確診病例大幅增加，孔蒂9日宣布，封城範圍由北部的倫巴底大區（Lombardy）擴大至全國，義國6,000萬名民眾除了工作或緊急事件外，不得旅行移動。這項措施自10日起生效，持續至4月3日。

義大利現禁止公共集會，體育活動暫緩舉行，所有餐廳和酒吧必須在下午6點前關門。各級學校原本停課至3月15日，也延到4月3日，大眾運輸系統則繼續提供服務。

孔蒂建議民眾待在家裡，「我們和義大利的未來掌握在大家手中。」

義大利兩日前才宣布封鎖北部疫情重災區，如今封城範圍擴大至全境，凸顯疫情嚴峻。義大利的新冠肺炎確診人數達到9,172例，死亡人數增加至463人，是大陸外疫情最嚴重的國家。

目前仍不清楚義大利有多嚴格執行境內和境外移動禁令。北義封城的第二天（9日），民眾仍可搭乘飛機、火車和汽車，但警方在米蘭等城市進行臨檢。

義大利全國封城是自二次大戰以來首見。在近代歷史裏，沒有一個歐洲民主國家曾在和平時期大規模限制移動和集會，就連發生石油危機或恐怖攻擊等緊急事件也未曾如此。

即便義大利政府宣布封城，但部分大型企業表示業務仍將持續運作。豪華車廠法拉利表示，業務運作一如往常，但繼續運作取決於固定往來的供應商，且公司持續與主管機關協商。

義大利證交所（Borsa Italiana）亦表示，交易所將照常運作，且已安排妥當，確保市場能持續運作。雷朋眼鏡製造商羅薩奧蒂卡（Luxottica）的發言人表示，業務照常進行。

(工商 )