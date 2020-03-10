國際評級公司標普全球評級10日公布的最新報告指出，預計新冠肺炎疫情將導致亞太區銀行業增加1,000億美元的信用成本，中國大陸銀行業首當其衝，預計全行業總不良貸款率升至約6.6％的高峰。

路透報導，標普新聞稿稱，該行將 2020年中國GDP增速修正為4.8％，基於此預測值，預計中國商業銀行總體的不良貸款率將升至約6.6％的高峰。如果出現該種情形，則備抵呆帳覆蓋率或將從2019年第四季的186％驟降至52％。

標普全球評級信用分析師胡暘瑞表示，中國監管單位目前的應對措施，是利用銀行系統來對沖疫情對經濟的影響，以及向保障醫療支援至關重要的實體提供融資支援。

報導稱，胡暘瑞表示，中國銀行業可能因此需要犧牲短期商業利益，對於此前已面臨資本壓力的金融機構將進一步承壓。標普稱，已將2020年亞太區經濟增速預測下調了0.8個百分點至4％，創下2009年以來最低，且大幅低於過去10年6％的平均增長率。

(工商 )