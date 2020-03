延續「加勒比海盜」改編《神鬼奇航》賣座模式,迪士尼樂園最經典的元老遊樂設施「森林河流之旅」首度改編電影《叢林奇航》,第2支正式預告曝光,展現鬼才導演豪梅寇勒特瑟拉影像魅力,融合樂園設施奇幻元素並致意當年樂園跟所取材奧斯卡經典《非洲皇后》;跨國堅強配角陣容也首度曝光,英國才子傑克懷特霍爾與金球影帝保羅吉馬蒂冷面喜感無法擋,反派三人組艾德格拉米雷茲、傑西普萊蒙、昆哥提雷茲更兼具帥氣烏龍搞笑於一身。

《叢林奇航》首部預告聚焦男女主角兩大巨星,最新第二部預告加料曝光主要配角精彩演出。其中,首推飾演艾蜜莉布朗劇中弟弟的男星傑克懷特霍爾,他在英國是多才多藝著稱的帥哥才子,縱橫主持、脫口秀、演員、編劇,網飛平台堂堂邁入第三季真人秀喜劇<Jack Whitehall: Travels with My Father>甚至推出耶誕電影版,《叢林奇航》弟弟角色神經兮兮的瘋狂喜感對他可說如魚得水。而飾演個性頑固港務官員的男星保羅吉馬蒂,則曾以《尋找巴尼》登上金球獎最佳喜劇或音樂類影帝寶座,冷面笑匠的黑色喜感也自是無庸置疑。

《叢林奇航》搶眼反派簡直可以組偶像團體,最早反派成員有艾德格拉米雷茲(Edgar Ramírez)與傑西普萊蒙(Jesse Plemons),後又加入昆哥提雷茲(Quim Gutiérrez)。其中,駕駛潛水艇發射飛彈攻擊主角的傑西普萊蒙是童星出道實力派,作品《愛爾蘭人》、《為富不仁》、《郵報密戰》都奧斯卡等級,未婚妻更是鼎鼎大名:性感女星克斯汀鄧斯特;而飾演邪靈的艾德格拉米雷茲出身委內瑞拉,《豺狼之日》拿過法國凱薩獎最佳新人獎並提名金球獎與艾美獎;而西班牙性感影星奎姆古鐵雷茲,《Azuloscurocasinegro》全裸床戲讓他拿下哥雅獎最佳新人獎,令不少影迷期待他此次會如何照顧觀眾福利。

迪士尼主題樂園可說迪士尼原創電影寶庫,樂園1967年遊樂設施「加勒比海盜」自2003年推出電影《神鬼奇航》,五部系列電影創下超過全球45億美金票房收益,迪士尼樂園更趁熱打造兩個全新冒險「沉沒寶藏之戰Battle for the Sunken Treasure」、「傑克船長傳奇The Legend of Captain Jack Sparrow」。因此,1955年始營運的迪士尼樂園元老「森林河流之旅」自然成為熱門改編IP,不僅2006年宣布啟動,2011年更曾宣布《玩具總動員》湯姆漢克、提姆艾倫將主演《叢林奇航》,不過,最終定案由全新黃金搭檔巨石強森、艾蜜莉布朗在夏威夷取景電影版《叢林奇航》,而包括劇本、卡司也隨之延伸出全新不同概念。

由西班牙鬼才豪梅寇勒特瑟拉(Jaume Collet-Serra)所執導《叢林奇航》,可說融會貫通淋漓發揮「森林河流之旅」營運至今的各種元素。1952年,迪士尼首創幻想工程部(Walt Disney Imagineering簡稱WDI),旗下哈波古夫、比爾伊凡、馬克戴維斯,融合1955年紀錄片影集《True-Life Adventure》、1951年《非洲皇后》蒸汽船與非洲冒險等,設計許多原創獨特熱帶植物,水道流域貫穿各種奇幻領地,探訪異文化原住民部落;導演梅寇勒特瑟拉除融合媲美《法櫃奇兵》、《國家寶藏》加《神鬼奇航》驚險奇觀,更讓巨石強森VS艾蜜莉布朗激盪趣味喜感火花,致敬《非洲皇后》奧斯卡影帝亨佛萊鮑嘉與凱薩琳赫本的絕配冤家浪漫情。《叢林奇航》將於2020年7月23日在台上映。

