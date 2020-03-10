新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，截至10日晚間，美國累計確診病例達704起，死亡人數26例。美國總統川普10日在白宮記者室宣布，政府已針對疫情採取一系列重大財政措施，不過眾人更關注的是，先前川普曾與確診患者一同出席會議，記者追問他是否接受檢測，不過川普並未回應，隨後便掉頭走人。

川普在記者會中提到的經濟政策，包含減稅、補助航空等旅遊業者等，並將與國會議員討論調降薪資所得稅等措施，以挽救疫情對經濟帶來的衝擊。會後，多位記者追問川普是否接受新冠肺炎檢測，他僅回了聲謝謝便轉身離開；擔任防疫總指揮的副總統彭斯則表示自己沒有受檢，但不清楚川普是否有檢測。

美國保守聯盟（ACU）在2月底舉辦年度會議，出席的人員包含美國總統川普、副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、衛生部長艾薩等白宮高層，但事後卻爆出，有與會者確診感染了新冠肺炎，9日有2名國會議員表示，他們當天曾接觸過該名確診病患，且近日還曾與川普近距離互動。

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(中時電子報)