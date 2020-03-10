北市交通局去年完成設置內湖科學園區、南港軟體工業園區及中正高中附近等10處路口試辦智慧化號誌，包括可自動調整紅綠燈秒數的「動態號誌」，和自動偵測行人、車輛的「感應號誌」，交工處預計到2022年完成全市60處路口的號誌智慧化，提升行車效率。

北市去年12月起在內湖科學園區、南港軟體工業園區及中正高中周遭等10處路口，試辦智慧化號誌，其中9處路口是動態號誌，自動計算路段即時車輛，每5分鐘調整一次紅燈秒數，而中正高中的感應性號誌，則是以AI影像偵測支道行人、行車控制紅綠燈。

交工處表示，動態號誌將會設置在日流量變化大於15％路口，與號誌調整需求較高的路口。而感應性號誌則會設置在主幹道雙向6線道以上，與支道行人量少，離峰或半夜每小時行人量未達20人的路口。

交工處試辦後統計，動態號誌路口整體旅行時間可縮短10％及平均延滯時間縮短13％、感應性號誌路口調查夜間時段幹道車輛空等率減少35％、幹道旅行時間可縮短29％及平均延滯時間縮短75％，提高行車效率及節能減碳。

交工處表示，今年將在基隆路、信義路等10處路口設置動態號誌系統，經費已向交通部申請補助，感應號誌也選定10處路口，經費由市府自編，預計到2022年完成全市60處路口的號誌智慧化。對此，北市柯文哲在交通會報上表態支持，並提議整合動態號誌、感應號誌的功能，在同一路口或區域試辦，合起來做效益更大。

(中時 )