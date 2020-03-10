高雄市長韓國瑜規畫不定期開直播，在線上泡茶與網友聊天，10日晚間再度進行「韓暄泡茶趣」直播，除了宣導防疫，也預告3月14日白色情人節即將來臨，高雄在全台唯一的愛情之河「愛河」邊規畫系列優惠，包括消費、住房買一送一，歡迎全台情侶屆時到高雄共度浪漫時光。

韓國瑜說，過年至今，因新冠病毒影響，全台灣每個人心中好像壓了個鉛塊，不過3月14日白色情人節將至，高市府規畫在愛河旁邊有些地方消費買一送一，飯店也是，歡迎情侶到台灣唯一愛情之河、愛河邊共度浪漫時光；高市觀光局也規畫11日上午在愛河邊的白色戀人貨櫃屋舉辦記者會，宣布「高雄愛情月」白色情人共遊高雄相關優惠好康。

韓國瑜晚間9點半多臉書開直播，吸引近萬人觀看，首先談到最近剛填平的中華地下道，他說中華地下道有48年歷史，因鐵路地下化工程而填平，拆除時他首次開直播記錄，竟然有50多萬人看，可見高雄人對中華地下道情感多麼深。

「剛開始工務局估計要146天才能完工，我說開玩笑，這麼重要的一條地下道！」韓國瑜說，他要求工務局重新評估，絞盡腦汁改用新材料回填，最後只花了35天就完工，「要發財，先修路」，通車時一旁三鳳中街商圈所有店家、民眾歡欣鼓舞，路打通後也有好多人開車騎車去看，歡喜看到道路很平，再等一段時間，兩邊美化會更漂亮，他特別感謝高雄市工務局同仁辛苦，及兩側居民的配合，一起完成一個了不起的工程。

針對先前傳出因為防疫，可能暫停酒測，韓國瑜呼籲民眾不要有僥倖心理，若因疫情停止酒測，對善良民眾不公平，因此高市府在任何情況下，警察局一定執行酒測。

此外，他細數義大利、伊朗、日本、韓國、美國等地紛傳疫情狀況，目前為止台灣中央、地方政府及人民防疫配合得不錯，但他呼籲國人不能「靠勢」，繼續團結抗疫，保持良好表現，他更對日前體恤房客生意不佳而減免1個月房租的基隆房東致上敬意，認為這就是台灣人的善行義舉。

談到上周開直播賣水果，韓國瑜表示，棗子、芭樂、鳳梨都賣得不錯，當天賣了150萬，高雄很多東西都生產，他預告下周陪海洋局網路賣水產品，歡迎民眾上「高雄首選」平台購買，不僅宅配不額外收錢，每筆訂單還有30％照顧弱勢。

直播尾聲韓國瑜向民眾喊話，2020因為疫情，各行業壓力都很大，但他相信只要團結，疫情一定會過去，高市府超前部署蹲好馬步，除了防疫，也正在思考下個階段的發展點，未來繼續推出能夠招商引資、吸引更多人來高雄的企畫。

(中時 )