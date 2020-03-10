再過幾天，就是3月14日白色情人節，女孩子們想到要送什麼禮物給妳心儀的對象嗎？有名女大生，在《Dcard》論壇分享了一篇「橡皮擦的愛情故事」勾起許多人小時候那段充滿羞澀「暗戀」的回憶。

原PO女大生說，因為兩年前在補習班打工，長期跟小朋友相處，真的覺得有時候他們反應好可愛好有趣。

接著她開始講到主題，有關於他們「善加利用」橡皮擦這件事，她說，有群學生圍在一起，討論那個牌子的好用，於是她就湊過去說，「你們知道橡皮擦的故事嗎？」，小朋友搖搖頭七嘴八舌，拱著老師快說、快說。

沒想到小小一塊橡皮擦竟然有這麼多回憶。（資料照/爆料公社）

於是原PO就娓娓道來，她說，「在橡皮擦上面，寫上自己喜歡的人名字，當你橡皮擦用完時，你喜歡的人也會喜歡你唷！」。頓時少男少女發出蜜汁般的尖叫，紛紛表示一定要寫！

但是，原PO卻偷偷暗笑，心裡OS說，這些小朋友殊不知，沒有人這輩子是橡皮擦用完的，還笑這群被她說的一愣一愣的小朋友說，「魯一生吧，屁孩們」。她自嘲說，「因為我小時候也是這樣相信的，結果我沒有一塊橡皮擦是用完的（可惡）」。

文章發表後，勾起許多人小時候對橡皮擦，又稱擦布的這小小東西的許多回憶，

「橡皮擦永遠都在你不知道的時候莫名的突然消失...」、「我都用橡皮擦刻成老師的墳墓，怕老師發現我都趕快用完，現在想想，還是挺刺激的。」、「每次都用一半就斷掉、不然就是用到快沒了就不見。」、「掉到地上就不知道彈去哪裡了」。

也有人說，「還好我都寫自己的名字」、「我有用到超小塊，擦到最後手指會超痛

然後橡皮擦就自行分屍成小碎塊…接著就進垃圾桶去了」、「我以前寫過不知道幾個橡皮擦，結果常常同學被撿到，被發現後～～～她喜歡他」，「沒想到小小一塊橡皮擦竟然有這麼多回憶。」！

(中時電子報)