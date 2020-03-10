為了改善藥局門口排隊人數與平衡部分店面供過於求的口罩庫存，疾管署宣布3/12起將開始實施「口罩實名制2.0」。未來民眾要購買口罩可透過，網路自行下單，再到超商領貨。網友突發奇想，發明一招更人性化的購買方式。

見到口罩實名制將進入下個階段，原PO表示「既然都網購化了，乾脆開放多重選項」。他指出，原本每周一人可領3片，如果新增選項，讓比較缺口罩的民眾先領，而家裡庫存較多的人可以選擇要下周或下下周再領，進行人流分散，讓「少片的優先出貨，給急需的人買」，這樣會不會比較好？

網友突發奇想，發明一招更人性化的購買方式，「讓有需求的人先領」。（摘自PTT）

有些人覺得「讓有需求的人先領」的想法不錯，不缺口罩的人，延2周也能領到同樣分量的口罩，最多就是一個月拿12片，確實是不錯的想法。但是卻有網友直言，這制度也揭露了一個致命缺失，就是「根本無法真正分流」。

網友指出，「這樣大家以後都先搶12片再說，然後就缺貨了」。要是真的如此，肯定很多人都會選擇一次購買12片方案，這下就換QD成是變「網購口罩大塞車」，本來要解除藥局的排隊問題，反而又無法達到分流。

(中時電子報)