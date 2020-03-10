兆豐銀爭取「億級」高資產戶，新推出高端理財數位平台。兆豐銀今日宣布，繼既有的「貴賓」、「白金」、「晶鑽」及「非凡頂級」四個等級的理財分級之後，再針對往來資產超過新臺幣1億元的超高端客戶，推出全新最高等級「MegaLux Club」理財會員俱樂部，同時提供專屬的理財機器人線上平台服務。

兆豐銀再向上發展「億級」的最高等級貴賓理財服務，被視為提前為進軍金管會所開放的財管2.0高端理財業務暖身；對此兆豐銀指出，最新推出的「MegaLux Club」理財會員俱樂部，主打會員專屬數位平台、優先理財優惠、全球尊榮禮遇服務等三大特點，會員將獨享市場動態、限時活動、禮賓秘書及專屬推薦等高端理財數位服務。

兆豐銀行表示，台灣高資產客群理財商機快速成長，高資產人士的理財需求也愈趨多元，對於其所需要的頂級服務與專屬禮遇，標準也愈來愈高，現在推出「MegaLux Club」理財會員俱樂部，將採「邀請制」，受邀加入的會員，可立即享受行動銀行專屬數位平台、即時投資市場訊息、限量獨家理財商品線上申購免手續費、各項銀行業務手續費優惠等多項金融服務。

除了金融服務，連同日常生活都一併納入提出優惠服務範疇。兆豐銀指出，像是24小時專屬資深客服團隊接聽服務，同時還引進「高端禮賓秘書」，不只是機場接送、高鐵商務車廂升等及環宇通關服務等，服務範圍還擴大涵蓋健康管理、藝文娛樂、餐廳代訂、飯店住宿、旅遊資訊、國內外交通、VIP門診安排、專屬醫療諮詢等多項客製化服務，頂級貴賓戶只要打一通電話給高端理財客戶的專屬服務秘書，就能得到這些安排。

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