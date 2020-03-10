岱宇國際（1598）10日公布今年2月合併營收4億元、年減12.8％，累計今年前2月合併營收逾8.34億元、年減30.78％。岱宇表示，主因是近期大陸嘉興廠受到新冠肺炎疫情的影響，復工延後，影響短期訂單遞延，造成2月及累計前二月合併營收同步衰退。

岱宇透露，公司目前仍積極提升大陸嘉興廠復工率，以回升至七成為努力目標，希望在整體產能稼動率提升下，加速旗下Xterra品牌健身器材產品出貨表現。

此外，岱宇受惠旗下Sole及Spirit品牌持續在歐、美地區保持良好銷售動能，加上集團2月完成併購Sole Fitness公司，有助於公司深化布局北美線上電商和線下實體零售通路銷售表現。

岱宇說，未來將透過集團旗下品牌、生產製造、行銷、倉儲管理及售後服務資源整合等，有助於優化Sole品牌運營成本、行銷推廣效益，有機會帶動Sole品牌整體營收及獲利，呈現較過去更為亮麗的表現。

岱宇指出，集團仍持續專注開拓家用、商用健身器材，及醫療復健領域，有更為強勁的營運動能，憑藉Sole及Xterra品牌具有高度品牌知名度、持續朝智能化應用研發升級、良好性價比等優勢，在全球家用健身器材市場取得良好銷售表現的基礎。

岱宇也積極擴大Spirit及UFC品牌在商用健身器材業務拓展，且品牌旗下跑步機、自行車與高強度間歇訓練（HIIT）產品等已連續四年榮獲美國專業健身器材FIT-PROF評比網站的「BEST BUY」榮耀，凸顯集團旗下品牌良好競爭利基。

隨著集團持續拓展毛利較高的商用健身器材市場銷售表現，以期進一步優化品牌銷售結構，並有助於創造集團營運獲利能力的精進。

岱宇持續針對旗下Sole、Xterra、Spirit及UFC等多項品牌計畫推出新款家用及商用健身器材產品，並強化結合連網、雲端數據與AI等軟體技術投入，將有助於大幅提升產品附加價值，創造集團旗下品牌良好競爭力。

另一方面，岱宇持續看好全球運動健身風氣盛行，及近期消費者對於防疫健身需求提升，有助於增添家用健身器材產品線上銷售挹注，進而帶動集團未來營運良好成長動能。

(工商 )